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Kayseri haberleri | Kayseri'den kısa kısa

14.10.2022 17:27
Kayseri haberleri | Kayseri'den kısa kısa

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekim ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekim ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda 11 madde karara bağlandı.

İlçe belediyelerinden Tomarza'ya 25, Yeşilhisar'a 12, Sarız'a 4,5, Özvatan'a 3 milyon lira ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebi meclis üyelerince kabul edildi.

Talas ilçesinde sivrisineklerle mücadelede uygulamalı eğitim

Talas Belediyesi "Yerel Yönetimlerde Vektörlerle Mücadele ve Biyolojik İlaç Uygulamaları Konferansı" düzenledi.

İlçe belediyesinin sivrisineklere karşı biyolojik yöntemle gerçekleştirdiği başarılı mücadelenin diğer belediyelerle paylaşıldığı programda uygulamalı eğitim de verildi.

Etkinliğe Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Konya, Niğde, Aksaray ve Avanos belediyelerinden temsilciler katıldı.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

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