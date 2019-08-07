Son Dakika Haberleri: KAYSERİ HAFİF TİCARİ TAKSİDE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Son Dakika Güncel Haber

KAYSERİ HAFİF TİCARİ TAKSİDE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

2 saat önce

KAYSERİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen durdurulan hafif ticari takside yakalandı.

KAYSERİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen durdurulan hafif ticari takside yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine kaçak göçmen getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine Kayseri- Malatya karayolu üzerinde hafif ticari taksiyi durdurdu. Taksi içinde yapılan kontrolde ülkeye kaçak yollarla giriş yapan aralarında çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Afgan göçmenlerin üçüncü ülkelere gitmesine sevk ve idaresine organizatörlük yapan C.Ü. ve G.Y. gözaltına alındı. 12 Afgan göçmen ise geri gönderme merkezine götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'da polis karakoluna saldırı: Patlamada 95 kişi yaralandı
Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:28:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAYSERİ HAFİF TİCARİ TAKSİDE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]