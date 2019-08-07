KAYSERİ HAFİF TİCARİ TAKSİDE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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KAYSERİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen durdurulan hafif ticari takside yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:21 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan
uyruklu 12 kaçak göçmen durdurulan hafif ticari takside yakalandı. Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine kaçak göçmen getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine Kayseri- Malatya
karayolu üzerinde hafif ticari taksiyi durdurdu. Taksi içinde yapılan kontrolde ülkeye kaçak yollarla giriş yapan aralarında çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Afgan göçmenlerin üçüncü ülkelere gitmesine sevk ve idaresine organizatörlük yapan C.Ü. ve G.Y. gözaltına alındı. 12 Afgan göçmen ise geri gönderme merkezine götürüldü.
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