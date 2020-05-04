Kayseri Hal Kompleksi'nde çalışma saatleri değişti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hal Kompleksi'nde çalışma saatlerinin yeniden belirlendiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, komisyoncular ile pazarcı esnafının talepleri üzerine Kayseri Hal Kompleksi'nde çalışma saatlerini yeniden belirlediklerini, kararın hal esnafı ile istişare yapılarak aldığını belirtti.

Her zaman esnafın yanında olduklarını ve gerekli desteği verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Hal esnafı ve pazarcı esnafımızın, çalışma saatleri ile ilgili taleplerini dinledik. Çalışma saatlerinin sabah 04.00 ile öğleden sonra 14.00 arasında olması kararlaştırıldı. Bu saatler arasında esnaflar, pazarcılar ve marketler Kayseri Hali'nden alışveriş yapabilecekler." ifadelerini kullandı.