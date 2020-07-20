KAYSERİ Hamalların 'kasa indirme' kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ Hamalların 'kasa indirme' kavgası: 3 yaralı

Hamalların 'kasa indirme' kavgası: 3 yaralıKAYSERİ'de, meyve-sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hamalların 'kasa indirme' kavgası: 3 yaralı

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KAYSERİ'de, meyve-sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenipervane Mahallesi'nde bulunan meyve-sebze halinde meydana geldi. Halde hamal olan iki grup arasında 'kasa indirme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda bıçaklar kullanıldı. Reşid Aziz El Ali ve Hamza El Hasan ile ismi öğrenilemeyen bir Suriyeli, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocasinan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ Hamalların 'kasa indirme' kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
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