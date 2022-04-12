Diyarbakır Havalimanı mart ayında 129 bin 96 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

Diyarbakır Havalimanı, geçen ay 129 bin 96 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, mart ayı istatistiklerini açıkladı.

Diyarbakır Havalimanı'ndan mart ayında, iç hat yolcu trafiği 122 bin 59, dış hat yolcu trafiği 7 bin 37 oldu. Martta toplam 129 bin 96 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 729, dış hatlarda 67 olmak üzere toplam 796'ya ulaştı.

Aynı ayda yük trafiği ise 1078 ton olarak gerçekleşti.

Ocak, şubat ve mart ayı toplamında ise yolcu trafiği 355 bin 34, uçak trafiği 2 bin 265, yük trafiği ise 2 bin 989 ton olarak kayıtlara geçti.