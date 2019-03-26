Kayseri Havaalanı'nda Silah Sesleri Duyuldu, Yaralı Polisler Var
1 saat önce
Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri duyuldu.
Kayseri
Havaalanı'nda silah sesleri duyuldu. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kayseri Havaalanı iç hatlar terminalinde silah sesleri duyulurken silah sesleri sonrasında yaralı polislerin olduğu ihbar edildi ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis
ekipleri, iç hatlar terminalinde geniş güvenlik önlemleri alırken yaralı polisler de ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:55 Kaynak: İHA
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