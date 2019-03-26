Kayseri Havaalanı'nda Silah Sesleri Duyuldu Yaralı Polisler Var
1 saat önce
Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri duyuldu yaralı polisler varKAYSERİ - Kayseri Havaalanında silah sesleri duyuldu.
Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri duyuldu yaralı polisler var
KAYSERİ - Kayseri Havaalanında silah sesleri duyuldu. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kayseri Havaalanı iç hatlar terminalinde silah sesleri duyuldu. Silah sesleri sonrasında yaralı polislerin olduğu ihbar edildi ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri İç hatlar terminalinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:12 Kaynak: İHA
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