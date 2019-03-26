Son Dakika Haberleri: Kayseri Havaalanında Silah Sesleri Duyuldu Yaralı Polisler Var

Kayseri Havaalanında Silah Sesleri Duyuldu Yaralı Polisler Var

1 saat önce

Kayseri Havaalanında silah sesleri duyuldu yaralı polisler varKAYSERİ - Kayseri Havaalanında silah sesleri duyuldu.

Kayseri Havaalanında Silah Sesleri Duyuldu Yaralı Polisler Var, System.String[]
Kayseri Havaalanında silah sesleri duyuldu yaralı polisler var

KAYSERİ - Kayseri Havaalanında silah sesleri duyuldu. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kayseri Havaalanı iç hatlar terminalinde silah sesleri duyuldu. Silah sesleri sonrasında yaralı polislerin olduğu ihbar edildi ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk idildi. Polis ekipleri İç hatlar terminalinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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