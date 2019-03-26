Kayseri Havaalanında Silah Sesleri Duyuldu Yaralı Polisler Var

Kayseri Havaalanında silah sesleri duyuldu yaralı polisler varKAYSERİ - Kayseri Havaalanında silah sesleri duyuldu.

Kayseri Havaalanında silah sesleri duyuldu yaralı polisler var



KAYSERİ - Kayseri Havaalanında silah sesleri duyuldu. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri Havaalanı iç hatlar terminalinde silah sesleri duyuldu. Silah sesleri sonrasında yaralı polislerin olduğu ihbar edildi ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk idildi. Polis ekipleri İç hatlar terminalinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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