Son Dakika Haberleri: Kayseri Havalimanı ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdi
Son Dakika Güncel Kayseri Havalimanı ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havalimanı ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdi

6 saat önce

Kayseri Havalimanı'nın ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Kayseri Havalimanı ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdi, System.String[]

Kayseri Havalimanı'nın ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Kayseri Havalimanı İstatistik Planlama Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı ekim ayı havalimanı istatistiklerinde, ekimde Kayseri Havalimanı iç hatları 179 bin 592, dış hatları ise 28 bin 899 kişi kullandı.

Ekimde Kayseri Havalimanı'nda iç hatlarda iniş kalkış yapan uçak sayısı bin 87, dış hatlarda 206 olarak gerçekleşti.

Kayseri Havalimanı'nda, bu yılın ilk 10 ayında hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 963 bin 104, iniş kalkış yapan uçak sayısı ise 12 bin 581 oldu.

Kayseri Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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