Kayseri Havalimanı'nda aralıkta 141 bin yolcuya hizmet verildi - Son Dakika

Kayseri Havalimanı'ndan aralık ayında 141 bin 888 yolcunun yararlandığı bildirildi.

Kayseri Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Kayseri Havalimanı'nın 2021 yılı aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Kayseri Havalimanı'nda aralık ayında, 110 bin 788'i iç hat olmak üzere toplam 141 bin 888 yolcuya hizmet verildi.

Aralık ayında, Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 860, dış hatlarda ise 241, yük trafiği ise 1565 ton oldu.

Bu yılın ocak-aralık döneminde havalimanında yolcu trafiği 1 milyon 681 bin 218, uçak trafiği 13 bin 729, yük trafiği 20 bin 490 ton olarak gerçekleşti.