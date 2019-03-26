Kayseri Havalimanı'nda Polis, Mesai Arkadaşını Yaralayıp İntihara Kalkıştı (3)

MESAİ ARKADAŞI TARAFINDAN VURULAN POLİS ŞEHİT OLDUKayseri Havalimanında İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde güvenlik noktasında mesai arkadaşı polis memuru Eyüp B.

MESAİ ARKADAŞI TARAFINDAN VURULAN POLİS ŞEHİT OLDU



Kayseri Havalimanında İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde güvenlik noktasında mesai arkadaşı polis memuru Eyüp B., tarafından tabanca ile vurulan ve vucuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Ali Ağkuş, Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.





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