Kayseri Havalimanında Silah Sesleri 2 Yaralı - 4
9 dakika önce
Kayseri Havalimanında silah sesleri 2 yaralı - 4 (AKTUEL-VALİ AÇIKLAMASI)(Tür: Yurt)
Kayseri Havalimanında silah sesleri 2 yaralı - 4 (AKTUEL-VALİ AÇIKLAMASI)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:35 Kaynak: DHA
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