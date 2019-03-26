Son Dakika Haberleri: Kayseri Havalimanında Silah Sesleri 2 Yaralı - 4

Kayseri Havalimanında Silah Sesleri 2 Yaralı - 4

9 dakika önce

Kayseri Havalimanında silah sesleri 2 yaralı - 4 (AKTUEL-VALİ AÇIKLAMASI)(Tür: Yurt)

Kayseri Havalimanında Silah Sesleri 2 Yaralı - 4, System.String[]
Kayseri Havalimanında silah sesleri 2 yaralı - 4 (AKTUEL-VALİ AÇIKLAMASI)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:35 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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