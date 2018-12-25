Kayseri Hediyelik Eşya Satan İşletmelerde Yılbaşı Hareketliliği

Kayseri'de yaklaşan yılbaşı öncesi hediyelik eşya satan işletmecilerde alışveriş yoğunluğu göze çarpıyor.

Kayseri'de yaklaşan yılbaşı öncesi hediyelik eşya satan işletmecilerde alışveriş yoğunluğu göze çarpıyor. Hediyelik eşyalar 10 TL ile 100 TL arasında değişiyor.



Yeni yılda sevdiklerine hediye alarak mutlu etmek isteyen vatandaşların Kayseri'de tercihi yeraltı çarşısında hediyelik eşya satan işletmeler oldu. Birbirinden farklı hediyeliklerin yer aldığı hediyelik eşya mağazalarında en çok ilgiy, kar küreleri ve noel baba şeklindeki müzikli kutular gördü. Yılbaşı hediyelik satışlarının başladığını ifade eden Fahriye Gezer, İnsanlar bütçeleri doğrultusunda sevdiklerini mutlu edebilmek adına hediyelikler alıyor. Çocuklar için oyuncak, kar küreleri tercih edilirken, yetişkinler için ise üzerinde isim yazan saat, çakmak, cüzdan ve kemerden oluşan setler ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıla oranla hediyelik eşya fiyatlarında yükseliş söz konusu. Ancak, yükselişi müşterilere yansıtmamak için kampanyalar yapıyoruz. Mağazamızda hediyelik eşyalar 10 TL ile 100 TL arasında değişiyor. İsteğe uygun olarak yılbaşı paketleri de hazırlıyoruz dedi.

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