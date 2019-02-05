Son Dakika Haberleri: Kayseri Hem Belediye Başkanı, Hem Silindir Operatörü

Kayseri Hem Belediye Başkanı, Hem Silindir Operatörü

21 dakika önce

Kayseri'nin Özvatan ilçesi belediye başkanı Halit Demir, 5 yıldır belediyenin makine parkurunda bulunan asfalt silindirini kendisi kullanıyor.

Kayseri'nin Özvatan ilçesi belediye başkanı Halit Demir, 5 yıldır belediyenin makine parkurunda bulunan asfalt silindirini kendisi kullanıyor. Başkan Demir, Çevre düzenleme ve asfalt konusunda biraz titizim. İnce dokunuşlar gerektiren her yerde bizzat bulunmam lazım. Bu nedenle silindiri ben kullanıyorum dedi.

Kayseri'nin 5413 nüfuslu Özvatan ilçesinde 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilen MHP'li Halit Demir, gün içinde mesaisinin bir bölümünü makamında, bir bölümünü ise işçilerin arasında yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarında çalışarak geçiriyor. Genelde öğleye kadar takım elbise giyip makamında halkın sorunlarını dinleyen ve personel ile görüşmelerini yapan Başkan Demir, öğleden sonra kravatını çıkarıp iş önlüğünü giyerek silindirin direksiyonuna geçiyor. Demir, silindir ile yolların asfaltlanması ve tamirinde aktif görev yapıyor.

'İNCE DOKUNUŞLAR GEREKTİREN YERLERDE BULUNMAM LAZIM'

Başkan Demir, belediyenin makine parkurundaki 10 aracın da şoför ve operatörünün bulunduğunu, sadece silindiri kendisinin kullandığını söyledi. İş makinesi kullanma ehliyetinin bulunduğunu belirten Başkan Demir, Çevre düzenleme ve asfalt konusunda biraz titizim. İnce dokunuşlar gerektiren her yerde bizzat bulunmam lazım. Bu nedenle silindiri ben kullanıyorum. Belediyemiz bünyesinde bulunan her aracın kendi operatörü var. Ancak, silindir hassasiyet gerektiren bir makine olduğu için bizzat kendim kullanıyorum. Silindir kullanmayı, asfalt çalışmalarında bulunmayı seviyorum dedi.

İşini severek yaptığını belirten Başkan Demir, şunları söyledi

Mahalli idarelerde yöneticilik olsun, iş makineleri olsun belediye hizmetlerinin her bölümü ve kademesinde mümkün olduğu kadar bulunurum. Bu konuların çok yabancısı değiliz. Elimizden geldiği kadar gerek yöneticilik gerekse de iş makineleri kullanımında maharetim vardır. Yapılan işlerin ucundan tutmasanız olmaz. Sahada olmanız gerekiyor, bu işler yapılıyorken. İş makinelerinin her türlüsünü sürebilirim. Silindir ve kepçe en sık kullandığım iş makineleri.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:26 Kaynak: DHA

Halit Demir, Özvatan, Kayseri, Güncel
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