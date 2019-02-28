Son Dakika Haberleri: Kayseri Hentbol Takımı Analig Çeyrek Final Müsabakası İçin Yola Çıktı

Kayseri Hentbol Takımı Analig Çeyrek Final Müsabakası İçin Yola Çıktı

37 dakika önce

Kayseri Hentbol Kız ve Erkek Takımı Analig Çeyrek Final Müsabakalarına katılmak için yola çıktı.

Kayseri Hentbol Takımı Analig Çeyrek Final Müsabakası İçin Yola Çıktı, System.String[]
Kayseri Hentbol Kız ve Erkek Takımı Analig Çeyrek Final Müsabakalarına katılmak için yola çıktı.

Kayseri Hentbol kız ve erkek takımları 01 - 03 Mart 2019 tarihleri arasında Karaman'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakalarına katılmak için yola çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Hentbol Takımlarına başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:59 Kaynak: İHA

Kayseri, Yenikadinda Gösterme, Spor
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