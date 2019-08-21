Son Dakika Haberleri: Kayseri heyeti Ağrı'da incelemelerde bulundu
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Kayseri heyeti Ağrı'da incelemelerde bulundu

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve beraberindeki heyet, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri heyeti Ağrı'da incelemelerde bulundu, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve beraberindeki heyet, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret etti.

Belediye'ye ziyarette bulunan heyet, daha sonra Başkan Sayan ile birlikte şehir merkezinde incelemelerde bulunarak yapılması planlanan çalışmalarla ilgili olarak istişarelerde bulunuldu.

Kent Merkezine yatırım ve destek için gelen heyete teşekkürlerini ileten Ağrı Belediye Başkanı Sayan "Ulaşım konusunda bize proje desteği için ilimizde incelemelerde bulunan, çözüm konusunda katkı yapacak Kayseri Büyükşehir Ulaşım Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve ekibine Ağrılılar adına teşekkür ederiz"dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi hazırlanacak rapor doğrultusunda yatırım planını hayata geçirecek. - AĞRI
Gündoğdu, Kayseri, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:08 Kaynak: İHA
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