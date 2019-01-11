Son Dakika Haberleri: Kayseri Hırsızlık İçin Girdiği Trafoda Akıma Kapılarak Yaralandı

Kayseri Hırsızlık İçin Girdiği Trafoda Akıma Kapılarak Yaralandı

1 saat önce

Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılarak yaralandıKAYSERİ'de M.G. (30) adlı kişi, iddiaya göre hırsızlık için girdiği trafo merkezinde akıma kapılarak ağır yaralandı.

Kayseri Hırsızlık İçin Girdiği Trafoda Akıma Kapılarak Yaralandı, System.String[]
Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılarak yaralandı

KAYSERİ'de M.G. (30) adlı kişi, iddiaya göre hırsızlık için girdiği trafo merkezinde akıma kapılarak ağır yaralandı.

M.G., Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan 31 bin 500 volt elektrik enerjisi dağıtan trafo binasına girdi. Trafoda demir ve kablo çalmak istediği ileri sürülen M.G., elektrik akımına kapıldı. Sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan M.G.'ye müdahale etti. M.G, daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, trafo binasının yanında park halinde bulunan M.G.'nin 38 HR 182 plakalı otomobilinde inceleme yaptı. Aracın bagajında çok sayıda demir bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:32 Kaynak: DHA

Gültepe, Melikgazi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı Buzlanan Yolda Düşerek Beyin Kanaması Geçirdi! O Anlar Kamerada

Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı! Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 19:32:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Hırsızlık İçin Girdiği Trafoda Akıma Kapılarak Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]