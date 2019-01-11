Kayseri Hırsızlık İçin Girdiği Trafoda Akıma Kapılarak Yaralandı

Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılarak yaralandıKAYSERİ'de M.G. (30) adlı kişi, iddiaya göre hırsızlık için girdiği trafo merkezinde akıma kapılarak ağır yaralandı.

Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılarak yaralandı



KAYSERİ'de M.G. (30) adlı kişi, iddiaya göre hırsızlık için girdiği trafo merkezinde akıma kapılarak ağır yaralandı.



M.G., Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan 31 bin 500 volt elektrik enerjisi dağıtan trafo binasına girdi. Trafoda demir ve kablo çalmak istediği ileri sürülen M.G., elektrik akımına kapıldı. Sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan M.G.'ye müdahale etti. M.G, daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, trafo binasının yanında park halinde bulunan M.G.'nin 38 HR 182 plakalı otomobilinde inceleme yaptı. Aracın bagajında çok sayıda demir bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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