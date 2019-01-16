Kayseri Hırsızlık İçin Girdikleri Trafoda Akıma Kapıldılar: 1 Ölü, 1 Yaralı
42 dakika önce
Hırsızlık için girdikleri trafoda akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralıKAYSERİ'de, iddiaya göre hırsızlık için girdikleri trafo binasında elektrik akımına kapılan Mahmut K. (38) öldü, Erdal K. (35) yaralandı.
Hırsızlık için girdikleri trafoda akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı
KAYSERİ'de, iddiaya göre hırsızlık için girdikleri trafo binasında elektrik akımına kapılan Mahmut K. (38) öldü, Erdal K. (35) yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Kocasinan
ilçesi Zümrüt Mahallesi, Ufuklu Sokak'ta meydana geldi. Mahmut K. ve Erdal K., iddiaya göre hırsızlık yapmak için trafo binasına girdi. Trafodaki demir malzemeleri çalmaya çalışan Mahmut K. ve Erdal K., elektrik akımına kapıldı. Sesi duyan çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mahmut K.'nın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Erdal K. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Mahmut K.'nın cesedi de yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:19 Kaynak: DHA
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