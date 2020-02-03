Kayseri hurdacı, metruk binada ölü bulundu - Son Dakika

Hurdacı, metruk binada ölü bulundu

KAYSERİ'de hurdacılık yaparak geçimini sürdüren Osman Çalışgan (69), metruk binada ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesindeki Caferbey Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Bey Camii imamı Ali Doğan, Pazarlı Sokak'taki metruk binada yaşayan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan hurdacı Osman Çalışgan'ın yanına gitti. Binaya geldiğinde Çalışgan'ı hareketsiz halde gören Doğan, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çalışgan'ın öldüğünü belirledi. Bekar olan ve yalnız yaşayan Çalışgan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Cafer Bey Camii İmamı Ali Doğan, mahallede yaşayan Osman Çalışgan'ı merak ettiği için metruk binaya gittiğini belirterek, "Osman Çalışgan'ı burada görev yaptığım 15 yıldan beri tanıyorum. Kendisi iyi bir insandı. Kimseye zararı yoktu. Kendisinden uzun süredir haber alamayınca eve gittim. Ancak maalesef kendisi kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.