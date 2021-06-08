Voleybol Bölgesel Ligde mücadele edecek olan Hürriyet MTAL ve Kayseri Altunspor maç tarihleri ve rakipleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Bölgesel Lig maçları 32 farklı grup merkezinde 8-13 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu grup merkezlerini ve maçların talimatlarını açıklarken, Kayseri grubunda 3 takım 10-13 Haziran tarihleri arasında parkeye çıkacak. Müsabakalar Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
Kayseri grubunda yer alan Kayseri Hürriyet MTAL, Kayseri Altunspor ve Kahramanmaraş Elbistan Gençlik'in fikstürü belli. İşte maç program şu şekilde;
10.02.2021/ Saat: 16.00
Kahramanmaraş Elbistan Gençlik- Kayseri Altunspor
11.06.2021/ Saat 16.00
KayseriHürriyet MTAL- Kahramanmaraş Elbistan Gençlik
12.06.2021/ Saat 16.00
Kayseri Hürriyet MTAL- Kayseri Altunspor - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kayseri Hürriyet MTAL ve Kayseri Altunspor'un fikstürü belli oldu - Son Dakika Spor