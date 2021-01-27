Kayseri için fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji, Kayseri'de kuvvetli rüzgar ve tam fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 15.00 ile yarın 18.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar ve tam fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile tam fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 120 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama, soba kaynaklı zehirlenme, nefes almada zorlanma ve görüş mesafesinde düşüşe karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.