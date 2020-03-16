Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

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Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
6 saat önce
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Saatte 50-80 kilometre hızla eseceği tahmin edilen rüzgarın hızı, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 100 kilometre hıza ulaşacağı bildirildi.
Çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrime ihtimalinin olduğu bildirilen açıklamada, vatandaşlara oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. - KAYSERİ
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