Kayseri için verimli toplantı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin projeleriyle ilgili çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bakanlık Bürokratlarıyla telekonferans sistemiyle uzun bir toplantı yapan Başkan Büyükkılıç, projelere destek aldı ve yapım süreçleriyle ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin projelerini korona virüs engeline rağmen yakından takip ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Telekonferans sistemiyle yapılan toplantıya Bakan Kurum ve Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra TOKİ Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı da katıldı.



Toplantıda öncelikle korona virüs salgınının önlenmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, korona virüsün önlenmesi için Kayseri'de yapılan çalışmalarla ilgili sorular yöneltti ve bu konuda Bakanlıktan bir talebin olup olmadığını sordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın deprem, çığ gibi felaketler sonrası yaptığı çalışmalara da atıfta bulunarak Bakanlığın zor günlerde fedakarca çalıştığını dile getirerek Bakan Kurum ve ekibine teşekkür etti.



Kayseri'de korona virüs felaketinden en az sıkıntıyla çıkılacağına inandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla dayanışma içinde çalışıyoruz. Ciddi manada sıkıntımız yok. Kayseri insanı yasalara uyar. Bakanlıklarımızdan gelen genelgeleri anında hayata geçiriyoruz. Her kesim ile bir araya gelerek yapılanları ele alıyoruz. Siyasi partilerimizin il başkanları ile de istişarelerde bulunduk. Önerileri varsa beklediğimizi söyledik. Onların da memnuniyetini aldık" diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bakanlık bürokratları ile yapılan toplantıda Kayseri'nin önemli projeleri tek tek masaya yatırıldı. Telekonferansla yapılan toplantıda Camii Kebir ve çevresinde yapılacak olan Sur İçi Kentsel Yenileme Projesi, Hava İkmal Millet Bahçesi, Keykubat Millet Bahçesi ve Sahabiye Projesi başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili tüm projeler ele alındı. Toplantıda projelerde gelinen nokta ve ihale hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. - KAYSERİ