Kayseri, 'ihracat' vaadine odaklandı
37 dakika önce
Kayseri iş dünyası, Anadolu'nun sanayi potansiyeli olan illerine proje bazlı yatırımların yönlendirileceği yapısal reformlar beklerken, diğer yandan otoban bağlantılı yollar, hızlı tren taşımacılığı gibi ihracatı artıracak yatırımlar bekliyor.
Kayseri
iş dünyası, Anadolu'nun sanayi potansiyeli olan illerine proje bazlı yatırımların yönlendirileceği yapısal reformlar beklerken, diğer yandan otoban bağlantılı yollar, hızlı tren taşımacılığı gibi ihracatı artıracak yatırımlar bekliyor. (Hilal Sönmez)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:05
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