Son Dakika Haberleri: Kayseri, 'ihracat' vaadine odaklandı

Kayseri, 'ihracat' vaadine odaklandı

37 dakika önce

Kayseri iş dünyası, Anadolu'nun sanayi potansiyeli olan illerine proje bazlı yatırımların yönlendirileceği yapısal reformlar beklerken, diğer yandan otoban bağlantılı yollar, hızlı tren taşımacılığı gibi ihracatı artıracak yatırımlar bekliyor.

Kayseri, 'ihracat' vaadine odaklandı, System.String[]
Kayseri iş dünyası, Anadolu'nun sanayi potansiyeli olan illerine proje bazlı yatırımların yönlendirileceği yapısal reformlar beklerken, diğer yandan otoban bağlantılı yollar, hızlı tren taşımacılığı gibi ihracatı artıracak yatırımlar bekliyor. (Hilal Sönmez)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:05 

İhracat, Kayseri, Ekonomi
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