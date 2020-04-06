Kayseri, ihracatını ilk çeyrekte artırdı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ilin yılın ilk çeyreğindeki ihracatının yüzde 1,3'lük arttığını bildirdi.

Açıklanan ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Gülsoy, Kayseri'de 2020 yılı ilk 3 aylık toplam ihracatının 498 milyon 748 bin dolar olarak gerçekleştiğini, geçen yılın aynı döneminde ise ihracatın 492 milyon 274 bin dolar olduğunu, böylece yüzde 1,3'lük büyüme sağlandığını ifade etti.

Geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi bu yıl da ihracat pazarının ilk sırasında Irak'ın yer aldığına işaret eden Gülsoy, Almanya, İsrail, ABD, Fas, Gürcistan, Bulgaristan ve Cezayir gibi ülkelerde de ihracat miktarının arttığını belirtti.

Sektörler bazda kentin ihracat oranlarına da değinen Gülsoy, 2019-2020 dönemi kıyaslandığında mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, savunma ve havacılık sanayi, yaş meyve ve sebze, elektrik elektronik ile demir ve demir dışı metaller, otomotiv endüstrisi ve halı ihracatında artış gözlenirken madencilik ürünleri, çelik, deri ve deri mamulleri, makine ve aksamları ile hububat, bakliyat, madencilik ürünlerinde ihracatın azaldığını aktardı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı ülkenin iyi bir sınavdan geçmeye devam ettiğini vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Dünya ekonomisini durma noktasına getiren salgında birçok ihracatçı ülkenin aksine bizim ihracatçı sayımız artarken, pazarlarımız da genişlemiştir. Bu denli zor bir tablo karşısında Türk ekonomisinin ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğuna, ihracat yapan firmalarımızın da bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağına inanıyorum. Bizler iş dünyası olarak her ne sorun olursa olsun hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, yılmadan, memleketimiz için ülkemiz için çalışmalıyız dedik ve öyle de yaptık. Aynı şekilde, hatta daha fazla azim ve gayretle çalışmaya ve yolumuza devam edeceğiz. Bu salgının bitmesiyle yaşanan bu kayıplar ciddi manada tekrar telafi edilecektir."