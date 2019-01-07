Son Dakika Haberleri: Kayseri İhracatta 12. Sırada

Kayseri İhracatta 12. Sırada

21 dakika önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 2018 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kayseri İhracatta 12. Sırada, System.String[]
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 2018 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gülsoy, ihracatın ithalatı karşılama oranının bir önceki yıla oranla 8,2 puan artış yaşandığını belirtti.

Başkan Gülsoy, ihracat rakamlarında Kayseri'nin Türkiye ortalamasına göre 1,5 katından daha fazla artış gösterdiğini bildirdi.

Kayseri'nin elde ettiği bu başarıyı gelecek yıllarda daha da artıracağını ifade eden Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kayseri ihracat rakamlarına göre iller arasında 12. sırada yer aldı. Kayseri olarak ihracatta kısa vadede ilk 10, uzun vadede ise ilk 5 içinde yer almak için azimle, sabırla çok çalışarak yeni pazarlara ulaşmalıyız. Hak ettiğimiz yere gelmek için bir an evvel Kayseri'ye lojistik merkezi kurulması elzemdir. Markalaşma ve ihracatın artması için ulaşımda kolaylık, önemli şartlardan olup Kayseri için otoban bağlantılı yollar, hızlı tren, raylı taşımacılık sistemi ve yeni bir havalimanı planı bir an evvel hayata geçirilmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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