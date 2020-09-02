Kayseri ihracatta ağustos ayında geçen yıla oranla büyüme gösterdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'de ağustos ayında ihracatın, geçen yıla göre yüzde 12,40 büyüdüğünü ve 205 milyon 32 bin dolar ihracat yapıldığını bildirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek, pandemi sonrası ihracattaki toparlanmanın ağustos ayında hızlanarak sürdüğünü belirtti.

"Kayseri'nin 2020 yılı 8 aylık ihracat rakamları incelendiğinde yüzde 6,7 azalış gözlenirken ülke genelinde bu oran yüzde 12,8 olmuştur." ifadesini kullanan Gülsoy, şunları kaydetti:

"2019 yılı için Kayseri ihracat rakamları ağustos ayı 148 milyon 448 bin dolar iken TİM verilerine göre 2020 yılı ağustos ayı 166 milyon 852 bin dolar olmuştur. Kayseri Serbest Bölgemiz ağustos ayında 38 milyon 180 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Kayseri'nin ihracatı toplam 205 milyon 32 bin dolara çıkmıştır. Artış ise geçtiğimiz yılın aynı ayına bakarak yüzde 12,4'dür. Ayrıca şehrimizin, ülkemiz genelinde 2020 yılı ağustos ayı verilerine göre en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında artış oranı bakımından birinci olması da gurur vericidir. Kayseri dış ticaretine göre ise 2020 yılı ağustos döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak'dır. Almanya, ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkelere de ihracatımız artmıştır."

Sektörler bazda Kayseri ihracat oranlarını da değerlendiren Gülsoy, 2020 yılı ağustos ayı için Kayseri yerelinde hazır giyim, konfeksiyon, halı, otomotiv endüstrisi ve çelik sektöründe artış gerçekleşirken 2019 yılı ile karşılaştırıldığında makine aksamları ve madencilik sektörlerinde azaldığını anlattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın ekonomik anlamda kayıplar verdiğini vurgulayan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Bu yılın ikinci çeyreğinde AB ekonomisi yüzde 14,1, ABD ekonomisi ise yüzde 31,7 daralarak rekor seviyede küçülme yaşadı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise öncü verilere göre Kovid-19 salgını nedeniyle ihracatın gerilemesiyle ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,3 ile rekor seviyede daraldı. Japonya ekonomisi ise ikinci çeyrekte yüzde 10 daraldı. Tüm bu verilere baktığımızda tüm dünyada ekonomi küçülme eğilimindedir. Ülkemizde bu oran ise 9,9'da kalmıştır. Normalleşme dönemiyle birlikte ihracattaki toparlanmamız hızlanarak sürmektedir. Tüm bu zorluklar ve ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye, süreci çok iyi yöneten ülkelerin başında yer almaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi moralimizi bozmadan, işimizi en iyi şekilde yaparak ülkemizin ve şehrimizin büyümesi için her türlü gayreti göstereceğiz."