Kayseri ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme yakaladı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, normalleşmeyle birlikte ihracat rakamlarındaki artışın sürdüğünü, kentin Türkiye ortalamasının üzerinde bir ivme yakaladığını bildirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kayseri'nin temmuz ayı ihracatının arttığını belirterek, "Kayseri'den 2020 temmuz ayı ihracatımız hazirana göre yüzde 14,61 artarak 206 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye'nin ihracatı yüzde 11,98 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'nin artış oranı eksi 5,71 iken bizim artış oranımız yüzde 4,15. Bu rakamlara göre Kayseri olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış hızı yakalamış olduk." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin en çok ihracat yapan iller arasında 11. sırada yer aldığını aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"2020 yılı temmuz ayında en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri, tel ve kablo geliyor. En çok ihracat artışı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43'le plastik ürünlerinde yaşandı. 2019 yılını Kayseri olarak 10'uncu sırada kapatmıştık. Bu sene ilk 7 aylık verilere göre 11'inci sıradayız. Bu artış hızıyla devam edersek yine bu yılı da 10'uncu sırada kapatacağız. İhracat pazarlarında ilk üç sırayı ise Irak, Almanya ve ABD alıyor. Bazı sektörlerimizde her ne kadar geçen yılki rakamları yakalayamasak da bu artış hızı ile devam edersek geçen yılı yakalarız hatta bir miktar da geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu vesile ile bölgemizin ve ülkemiz ekonomisine katkı veren tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum."