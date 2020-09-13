Kayseri iki "Akıllı Şehir Projesi" örnek gösterildi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde, Türkiye'de "Akıllı Şehir Projeleri" içerisinde iki projesiyle örnek gösterildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın "2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nda yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda "Akıllı Kavşak", enerji alanında ise "Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı" ile Türkiye'deki akıllı şehir uygulamalarına örnek oldu.

Gerçekleştirilen "Akıllı Kavşak" uygulaması sayesinde kavşaklara yerleştirilen sensörler ile otomatik sayımlar yapılarak araçların daha fazla olduğu yola verilecek geçiş üstünlüğü otomatik olarak belirleniyor.

Böylece araç sayısının fazla olduğu geçişlerde gereksiz beklemelerin önüne geçilip, trafik yoğunluğu azaltılarak araçların yakıt tasarrufuna katkıda bulunuluyor ve şehirdeki araçların sera gazı emisyonu oranı en aza indiriliyor.

"Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı" ile vatandaşları enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya teşvik etmeyi planlayan belediye, bu sayede sera gazı salınımlarını da düşürmeyi hedefliyor.

Belediye, iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bir dinamizm oluşturmakta ve vatandaşlarını, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya teşvik ediyor.