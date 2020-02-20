Kayseri iki bakanı ağırlayacak - Son Dakika
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Kayseri iki bakanı ağırlayacak

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 21 ve 22 Şubat tarihlerinde Tarım ve Orman Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı ağırlayacağını söyledi.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 21 ve 22 Şubat tarihlerinde Tarım ve Orman Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı ağırlayacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, Bakanların katılımıyla koordinasyon toplantıları yapılacağını ve ilimizin taleplerini aktarma fırsatı bulacaklarını kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu üyelerinin sık sık illeri ziyaret ederek ihtiyaç ve talepleri yerinde gördüklerini dile getirdi. Bu çerçevede iki ayrı bakanı Kayseri'de ağırlayacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "21 Şubat Cuma günü Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, 22 Şubat Cumartesi günü ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ilimize gelecek. Tarım ve Orman Bakanımız sektör toplantısı yapacak ve Büyükşehir Belediyemizi de ziyaret edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i ise 22 Şubat Cumartesi günü ağırlayacağız. Sayın Bakanımızın katılımıyla Büyükşehir Belediyemizde ilçelerimizi de kapsayan bir koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğiz" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, iki Bakanın Kayseri ziyaretinin çok verimli geçeceğine inandığını da ifade ederek, her iki Bakanın tarım ve hayvancılık ile enerji konusunda Kayseri'nin daha da gelişmesine katkı vereceklerini kaydetti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:38 Kaynak: İHA
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