Kayseri iki yılda 52 fotoğraf ödülü aldı - Son Dakika
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Kayseri iki yılda 52 fotoğraf ödülü aldı

6 saat önce

İki yılda 52 fotoğraf ödülü aldıERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Aydın (45), son 2 yılda çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası alanda toplam 52 ödül aldı.

İki yılda 52 fotoğraf ödülü aldı

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Aydın (45), son 2 yılda çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası alanda toplam 52 ödül aldı.

Akademisyenliğe 2003 yılında ERÜ İletişim Fakültesi'nde okutman unvanı ile başlayan evli, 2 çocuk babası Uğur Aydın, 2017 yılında ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi unvanı ile Uygulamalı Fotoğrafçılık derslerinde eğitim vermeye başladı. Uğur Aydın, 2 yıldan bu yana çektiği fotoğraflarla katıldığı yarışmalarda 10'u uluslararası olmak üzere 52 ödülün sahibi oldu. Yaşından fazla ödülü bulunan Aydın, uluslararası fotoğrafçı olma yolunda hızla ilerliyor. Son ödülünü Hindistan'da düzenlenen RGB Uluslararası Fotoğraf Yarışması'ndan alan Aydın, şöyle konuştu

İlk ödülümü Sri Lanka'daki uluslararası bir yarışmada aldım. Bronz madalya sahibi olduğum bu yarışmaya Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Kervansaray'ın çay ocağını işleten bir amcanın, cam kenarında otururken pozladığım fotoğrafı ile katılmıştım. En son ödülüm ise Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından desteklenen ve Hindistan'da düzenlenen RGB yarışmasından geldi. Burada da 4 sergileme, 1 özel ödül ve 1 mansiyon ödülü aldım. Yaşım 45 ama yaşımdan fazla ödülüm oldu. 50 civarında ödülüm var ve bunların 10'u yurt dışından. Yakın zamanda da AFİAP adını verdiğimiz uluslararası fotoğrafçı olmak için başvuruda bulunacağım.

Fotoğraf sanatının kendisine, anı yakalamayı ve başka hayatları tanıma becerisini kazandırdığını söyleyen Aydın, Altın, gümüş, bronz ya da sergileme ödülü gibi çok dalda ödül aldım. Bu şekilde ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmeye çalışıyorum.

Kayseri iki yılda 52 fotoğraf ödülü aldı

Uğur Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:25 Kaynak: DHA
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