Kayseri
İkinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde bekleneni veremeyen rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu 1-0 yenerek yoluna namağlup olarak devam etti.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Arman Erkılıç x, Dursun Asutay xx, Mehmet Kaya
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Saha Komiseri: Ahmet Pakdilli
Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Yıldırım
xx, Ali Bozkurt
xx, Galip Akyıldız xx, Caner Ünvar xx, Ali Uzun
xx, Zeynel Yıldırım xx, Ekrem Beşkozak xx, Oğuz Gürbüz xx, İhsan Menge xx, Oguzhan İlhan xx, Samet Duygu xx
Anadolu Yıldızları: Tufan Akyürek xx, Osman Kaçkar xxx, Samet Atsız xxx, Ali Yıldız
xx, Ali Ekinci
xx, Galip Bayram xxx, Alpaslan Şahin xxx, Kaan Delice
xx, Berat Aydemir xx, Hasan Can Polat
xxx, Murat Aydın
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Goller: Dk.65 Murat Aydın (pen) (A.Yıldızları) - KAYSERİ