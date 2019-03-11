Son Dakika Haberleri: Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

10 dakika önce

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde bekleneni veremeyen rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu 1-0 yenerek yoluna namağlup olarak devam etti.

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Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde bekleneni veremeyen rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu 1-0 yenerek yoluna namağlup olarak devam etti.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Arman Erkılıç x, Dursun Asutay xx, Mehmet Kaya xx

Saha Komiseri: Ahmet Pakdilli

Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Yıldırım xx, Ali Bozkurt xx, Galip Akyıldız xx, Caner Ünvar xx, Ali Uzun xx, Zeynel Yıldırım xx, Ekrem Beşkozak xx, Oğuz Gürbüz xx, İhsan Menge xx, Oguzhan İlhan xx, Samet Duygu xx

Anadolu Yıldızları: Tufan Akyürek xx, Osman Kaçkar xxx, Samet Atsız xxx, Ali Yıldız xx, Ali Ekinci xx, Galip Bayram xxx, Alpaslan Şahin xxx, Kaan Delice xx, Berat Aydemir xx, Hasan Can Polat xxx, Murat Aydın xxx

Goller: Dk.65 Murat Aydın (pen) (A.Yıldızları) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:48 Kaynak: İHA

Muammer Güler, Murat Aydın, Kayseri, Spor
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