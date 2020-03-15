Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu Açıklaması - Son Dakika
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Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu Açıklaması

6 saat önce

İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Simya Koleji, Kayseri idman Yurdu engelini 3-2 ile geçerek 4. hafta sonunda kayıpsız liderlik koltuğunu korudu.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu Açıklaması, System.String[]

İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Simya Koleji, Kayseri idman Yurdu engelini 3-2 ile geçerek 4. hafta sonunda kayıpsız liderlik koltuğunu korudu.


Stat: Argıncık 2 No'lu Saha


Hakemler: Murat Özçetin xxx, Mustafa Soner Yüce xx, Mustafa Bulduk xx


Simya Koleji: Fehim Çakmak xx, Paşacan Demirkaya x (Dk. 35 Halil Kadam xx), Oğuz Arslan xxx, Halil Eren xxx, Umut Akyol xx, Abdurrahim Çopur xxx, Hakan Bıyık xx (Dk. 83 Serkan Tüzün x), Tugay Taşoluk xxx, Kadir Yılmaz xxx, Ahmet Köksal xxx, Tahsin Eraslan xx (Dk. 70 Yasin Dumlu xx)


Kayseri İdman Yurdu: Samet Tecik x, Efe Ünal x, Nuri Avcı x, Ahmet Karahan xx, Mustafa Karakaya xx, Ali Bozkurt x (Dk. 80 Bekir Özlü x), Hamza Evim xx (Dk. 70 Galip Akyıldız x), Fatih Yiğit xxx, Mehmet Tüysüz xx(Dk. 70 Hüseyin Özer x), Ahmet Korkmaz xx, Musa Aktepe xx


Goller: Umut Akyol (Dk. 30 ve 85), Ahmet Köksal (Dk. 45) (Simya Koleji), Mehmet Tüysüz (Dk. 10) Hamza Evim (Dk. 55) (Kayseri İdman Yurdu) - KAYSERİ

Mustafa Bulduk, Ahmet Köksal, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
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