Son Dakika Haberleri: Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

26 dakika önce

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğun iddialı takımı OSB Atletikspor, her iki yarıda bulduğu goller ile Anbar Kızılırmakspor'u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğun iddialı takımı OSB Atletikspor, her iki yarıda bulduğu goller ile Anbar Kızılırmakspor'u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Birtan Ekren xx, Furkan Uçar xx, Samet Uzun xx

Saha Komiseri: Ceyhun Denli

Kayseri OSB Atletikspor: Turan Kuçuşuran xx, Mustafa Yeşil x (Dk.65 Eray Lafçı xx), Yusuf Soysal xx, Emre Şimşek xx, Turgut Yetük xx, Mücahit Baykaldı xx (Dk.85 Hamza Efehan x), Yusuf Emre xx, Alihan Öz xx, Ömer Yıldız xx, Mecit Kayabaşı xxx, Hasan Yazgan xxx

Anbar Kızılırmak: Abdullah Yiğit xx, Halil Kadam x, Semih Dalakır xx, Zahit Sarpkaya x (Dk.30 Ali Şakar xx), Alihan Akay x (Dk.46 Ali Nergiz xx), Ferdi Muştu x, Ahmet Köksal xx, Berat Yıldırım x, Necati Aslan x, Süphan Kafkas xx, Mustafa Karafakılı xx

Goller: Dk.20 Ömer Yıldız, Dk.86 Eray Lafçı (Atletikspor)

Kırmızı Kart: Necati Aslan (Maç sonu) (A.Kızılırmak) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Spor
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