Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

6 saat önce

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Ambar Kızılırmak, ligde son sırada yer alan rakibi Trabzon 3861spor'u 3-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Ambar Kızılırmak, ligde son sırada yer alan rakibi Trabzon 3861spor'u 3-1 mağlup ederek yoluna devam etti.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Oğuzhan Çadır xxx, Engin Can Doğan xxx, Bekir Kahraman xxx


Ambar Kızılırmak: Ercan Yeşilyurt xxx, İsa Özer xxx, Semih Odakır xxx, Zeynel Abidin Demir xx (Dk. 73 Mustafa Polat x), Erhan Dönmez xx (Dk. 80 Seyit Mehmet Çandıroğlu x), İbrahim Bostancı xxx, Emre Tekin xxx, Orhan Gürkan xx, Süphan Kafkas xxx, Sıddık İslamoğlu xx, Mehmet Kızılkaya xx (Dk. 55 Alihan Acay xx)


Trabzon 3861spor: Enes Demirbaş x, Zafer Can Dikili x, Adem Can Kösedağ x (Dk. 80 Mehmet Demir x), Mustafa Kocakavak x (Dk. 60 Onur Uca x), Furkan Özen x, Ali Osman Türkyılmaz xx, Emre Gündüz xx, Avni Gümüştepe xx, Uğurcan Akbaba xx, Emre Ak xx, Erdal Kartal x (Dk. 70 Yusuf Ekici x)


Goller: Emre Ak Dk. 35 (Trabzon 3861spor), İsa Özer Dk. 57, Orhan Gürkan Dk. 25, Emre Tekin Dk. 78 (Ambar Kızılırmakspor)


Kırmızı Kart: Furkan Özen Dk. 78 (Trabzon 3861spor) - KAYSERİ

Kızılırmak, Trabzon, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
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