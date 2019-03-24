Son Dakika Haberleri: Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu

1 saat önce

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Mevlana Yıldızspor'u 6-1 yenen Buğdaylıspor lige üç puan ile başladı.

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu, System.String[]
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Mevlana Yıldızspor'u 6-1 yenen Buğdaylıspor lige üç puan ile başladı.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Kemal Deliktaş xx, Mehmet Kaya xx, Bilge Kaan Çakır xx

Saha Komiseri: Nihat Akşit

Buğdaylıspor U19: Recep Solak xx, Samed Aydınxx (Dk. 72 Yusuf Kenan Bayram xx), Sami İnkayası xxx, Emre Kestane xxx, Sefer Kaya xxx, Bora Kayaaltı xxx, Zekeriya Aydın xxx, Yusuf Kılıçlı xxx, Alperen Göktürk xx (Dk.68 Hasan Doğan xxx) İbrahim Çalış xxxx (Dk.85 Aşkın Okur x) Hamdican Yıldırım xxxx

Mevlan Yıldızspor U19: Burakhan Ceylan x, Serkan Özhan x, Hüseyin Görün x, Yahya Kızmaz x, Ekrem Sarıyar x, Onur Bozkurt x, Kadircan Coşkun xx, Abdulsamed Yılmaz x, Fırat Aksu x, Kenan Sufra xx, Enes Tokuş x

Goller: Dk.10-42 İbrahim Çalış, Dk.15 Hamdican Yıldırım, Dk.58 Zekeriya Aydın, Dk.70-80 Hasan doğan (Buğdaylıspor), Dk.45 Kadircan Coşkun (Mevlana Yıldızspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Bora Füzesi, Mehmet Kaya, Zekeriya Aydın, Kayseri, Spor
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