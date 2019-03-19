Son Dakika Haberleri: Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi Başlıyor

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi Başlıyor

1 saat önce

Bu sezon 24 takımın katılımı ile üç ayrı grupta oynanacak olan Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Futbol müsabakaları 23 Mart Cumartesi günü başlayacak.

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi Başlıyor, System.String[]
Bu sezon 24 takımın katılımı ile üç ayrı grupta oynanacak olan Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Futbol müsabakaları 23 Mart Cumartesi günü başlayacak.

Geçtiğimiz haftalarda fikstür çekimi gerçekleştirilen Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Futbol Ligi maçlarının ilk hafta programı açıklandı. Buna göre ligin ilk haftasında tüm maçlar 23 Mart Cumartesi günü oynanacak. 24 Takımın üç ayrı grup halinde mücadele edeceği ligin ilk haftasında 7 statda toplam 12 karşılaşma yapılacak. Bu ligde gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım Birinci Amatör Küme'ye yükselirken, grup ikincileri ise Play-Off oynayacak ve buradan da Birinci Küme'ye yükselecek son takım belirlenmiş olacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

23 Mart, Futbol, Kayseri, Spor
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