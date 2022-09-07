Kayseri emniyetinin ağustos ayı asayiş faaliyetleri

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 109 olayda yakalanan 130 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Yakalanan zanlılardan ele geçirilen yaklaşık 50 bin lira değerinde malzeme, müştekilere teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ağustos tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 2 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kurşunlama olaylarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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