26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

25.08.2022 14:59

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 4 ayrı 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan bir kişi ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 4 ayrı 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan bir kişi ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ertuğrul Gazi ve Demokrasi Mahallelerinde yapılan çalışmalarda; hakkında 4 ayrı 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.S. yakalandı.

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Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ertuğrul Gazi, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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