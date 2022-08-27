Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Eğribucak Mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hakkında; 'silahla yağma', 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 43 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. ikamet bahçesinde saklanır halde yakalandı.

Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Suç makinesi yakalandı - Son Dakika

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