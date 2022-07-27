Güven timleri metruk binada uyuşturucu yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince metruk binalarda yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirilirken ayrıca aranan bir şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Güven Timlerince Kayseri Lisesi ve Kayseri Evleri civarındaki metruk binalarda çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda M.Y. ve M.K.'nin üzerinde 3 parça halinde 0,88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan yine Güven Timleri'nce Tacettin Veli Mahallesi Tacettin Veli Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilen V.G. incelendi. V.G.'nin yapılan sorgusunda 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, ayrıca 'Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan arandığı tespit edildi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ