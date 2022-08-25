Edinilen bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu yakınlarında bulunan demiryolundan yaklaşık 15 kilo bakır kablo çalınması olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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