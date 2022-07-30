Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Kayabaşı Mahallesi 145. Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri O.Ş.'yi kontrol etti. O.Ş.'nin üzerinde yapılan aramalarda 6,74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ş., sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yunus Timleri şüphelendikleri şahısta uyuşturucu buldu - Son Dakika

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