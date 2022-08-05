Motosiklet ve Tofaş marka araçlar denetlendi - Son Dakika
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Motosiklet ve Tofaş marka araçlar denetlendi

05.08.2022 16:27
Motosiklet ve Tofaş marka araçlar denetlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince motosiklet ve Tofaş marka otomobillerin denetimi yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince motosiklet ve Tofaş marka otomobillerin denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Oto ve Motosiklet Hırsızlığı' suçları ile mücadele çerçevesinde çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda'ya ayrılmış, plakasız, şüpheli gibi araçların bulunması, suça karışan şahıs ya da şahısların yakalanması amacıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin katılımıyla il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimde 20 motosiklet, 37 araç ve 70 şahsın sorgusu yapıldı, 2 araç trafikten men edildi, 13 araca toplam 7 bin 151 TL para cezası uygulandı, 1 çalıntı motosiklet ise şüphelisi ile birlikte yakalandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Motosiklet, Tragger, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ve Tofaş marka araçlar denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet ve Tofaş marka araçlar denetlendi - Son Dakika
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