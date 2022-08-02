Edinilen bilgiye göre dilencilik yapan, mendil satan, dergi vs. satma bahanesiyle vatandaşları rahatsız eden şahıslara yönelik Güven Timleri Büro Amirliği ve zabıta ekipleriyle ortak uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada, 22 kişinim kontrolü yapılırken gerekli işlemler için zabıtaya tedlim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Güven Timlerinden dilenci operasyonu - Son Dakika

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