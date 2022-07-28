Asayiş polisinden oto farelerine şok operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Asayiş polisinden oto farelerine şok operasyon

28.07.2022 22:03
Asayiş polisinden oto farelerine şok operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte meydana gelen oto hırsızlıklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 2'si motosiklet 5 çalıntı araç bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte meydana gelen oto hırsızlıklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 2'si motosiklet 5 çalıntı araç bulundu. Araçların çalınma anları güvenlik kameralarınca kaydedilirken, polis olayın faillerine 600 saatlik kamera kaydı inceleyerek ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Hunat, Sahabiye, Gülük, Osmanlı ve Ziya Gökalp Mahalleleri'nde farklı tarihlerde meydana gelen oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek yakalanması için harekete geçti. Olayların şüphelileri O.E., H.K., A.D. ve E.D. ekiplerce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan 2'si motosiklet, 1'i kamyonet olmak üzere 5 araç da bulundu.

Yakalanmamak için çaldıkları araçların plakalarını birbiriyle değiştirmişler

Öte yandan yapılan incelemelerde, şüphelilerin yakalanmamak için çaldıkları araçların plakalarını birbirine taktıktan sonra benzin istasyonuna gittiği öğrenilirken, araçların çalınma anları da güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asayiş polisinden oto farelerine şok operasyon - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:45 Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu!
21:35 TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişiklik yapıldığını açıkladı!
20:57 Eski Beşiktaşlı Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile anlaştı!
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
20:21 İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi!
20:17 Kılıçdaroğlu'ndan isim vermeden Erdoğan'a gözdağı: Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim
19:51 Bakan Hulusi Akar'dan, ABD'nin F-16 satışındaki Yunanistan şartına rest: Şartlı uçak almayı kabul etmeyeceğiz
19:44 Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:18 Ukraynalı askerin cenaze töreninde Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 22:03:51. #1.13#
SON DAKİKA: Asayiş polisinden oto farelerine şok operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement