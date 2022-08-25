Kayseri'de 35 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 35 kilo kaçak tütün ele geçirildi

25.08.2022 21:37
Kayseri'de 35 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda 35 kilo tütün ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda 35 kilo tütün ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda tespit edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda 100 bin dal boş makaron, 22 bin dal doldurulmuş makaron, 100 adet sökülmüş bandrol, 2 adet sigara doldurma makinası ve 35 kilo tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 35 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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