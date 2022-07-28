Devriye ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıstan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Devriye ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıstan uyuşturucu çıktı

28.07.2022 22:15
Devriye ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıstan uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahısta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Alparslan Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği görevlileri durumundan şüphelendikleri H.E.'yi (42) kontrol etmek istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan H.E. kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda H.E.'nin üzerinden 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. H.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Alparslan Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devriye ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıstan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devriye ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıstan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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