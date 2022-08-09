Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar - Son Dakika
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Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar

09.08.2022 13:49

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir otomobilden 395 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir otomobilden 395 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar ve elde edilen istihbari bilgilerde H.İ., F.B. ve U.C.B.'n,n birlikte hareket ederek kullandıkları otomobil ve motosiklet ile batı illerinden ilimize uyuşturucu madde getirecekleri tespit edildi. Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada 5 parça halinde 395 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar - Son Dakika
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