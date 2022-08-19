Kısa sürede büyüyen alevler merkezin bir bölümünü kapladı. Merkez binasında çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de sığınmacılar tarafından Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkarıldı! - Son Dakika

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