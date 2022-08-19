Kayseri'de sığınmacılar tarafından Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkarıldı! - Son Dakika
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Kayseri'de sığınmacılar tarafından Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkarıldı!

19.08.2022 23:18

Kayseri İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın başladı. Ülkelerine geri gönderilmemek için sığınmacılar tarafından çıkarıldığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Akşam saatlerinde Kayseri- Sivas karayolunun 30'uncu kilometresindeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. İddiaya göre Geri Gönderme Merkezinde bulunan sığınmacılar, ülkelerine geri gönderilmemek için yangın çıkardı.

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı

EKİPLER YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Kısa sürede büyüyen alevler merkezin bir bölümünü kapladı. Merkez binasında çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA ASKER SEVKEDİLDİ

Merkezde bulunan sığınmacıların yangının söndürülmesine engel olmaya çalışmaları üzerine bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Askeri personelin müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürdü.

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de sığınmacılar tarafından Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkarıldı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de sığınmacılar tarafından Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkarıldı! - Son Dakika
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